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Spor

Turnuva sonrası resmi teklif: Galatasaray milli yıldıza talip oldu

14:38 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:42 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray EURO 2024’te A Milli Futbol Takımı’nın formasını giyen yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İtalya Serie A’da forma giyen milli yıldızın transfere sıcak baktığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların turnuva sonrası oyuncuya resmi teklifte bulunması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

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EURO 2024'te A Milli Takım ile çeyrek finale yükselen kadroda bulunan Zeki Çelik'e Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın talip olduğu öne sürüldü.


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Çizme basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Zeki Çelik için EURO 2024 sonrası temaslara hız verecek. 

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Daha önce sarı kırmızılıların deneyimli sağ beke ilgisinin olduğu aktarılan haberde, Galatasaray'ın turnuva sonrasında transferi bitirmek için girişimlerini hızlandıracağı bilgisi paylaşıldı.


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Ayrıca Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.


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Geçtiğimiz sezon 17'si lig olmak üzere Roma formasıyla toplamda 29 maça çıkan Çelik, 2 asist yapma başarısı gösterdi. 

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27 yaşındaki futbolcu milli forma ile de 47 maçlık kariyerinde 2 gol üretti.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.

#Galatasaray
#Zeki Çelik
#Roma
#A Milli Futbol Takımı
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