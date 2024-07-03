Turnuva sonrası resmi teklif: Galatasaray milli yıldıza talip oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray EURO 2024’te A Milli Futbol Takımı’nın formasını giyen yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İtalya Serie A’da forma giyen milli yıldızın transfere sıcak baktığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların turnuva sonrası oyuncuya resmi teklifte bulunması bekleniyor. Detaylar haberimizde.
EURO 2024'te A Milli Takım ile çeyrek finale yükselen kadroda bulunan Zeki Çelik'e Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın talip olduğu öne sürüldü.
Çizme basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Zeki Çelik için EURO 2024 sonrası temaslara hız verecek.
Daha önce sarı kırmızılıların deneyimli sağ beke ilgisinin olduğu aktarılan haberde, Galatasaray'ın turnuva sonrasında transferi bitirmek için girişimlerini hızlandıracağı bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon 17'si lig olmak üzere Roma formasıyla toplamda 29 maça çıkan Çelik, 2 asist yapma başarısı gösterdi.
27 yaşındaki futbolcu milli forma ile de 47 maçlık kariyerinde 2 gol üretti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.