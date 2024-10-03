Twente maçı öncesinde Fenerbahçeli taraftarlara saldırdılar: Hollanda sokakları karıştı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Twente ile Hollanda'da oynayacağı mücadele öncesinde olaylar çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Hollanda sokaklarında olaylar çıktı.
Maça büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, şehir merkezinde toplanırken Twenteli taraftarların zaman zaman provokatif hareketleri oldu.
Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı bu provokasyonlara uzun süre eşlik etmedi.
Polisin provokatör Twenteli taraftarlara müdahale etmemesi sonrası Fenerbahçeli bir kısım taraftarlar önce sözlü olarak cevap verdi.
Daha sonra Twente tribün grupları, Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı.
Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının göz altına aldığı belirtildi.
İki taraf arasında fiziksel temas yaşanmaya başlayınca polis araya girdi.
Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.