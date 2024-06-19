UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor'un rakibi kim oldu?

Süper Lig’de sezonu 67 puanla 3. sırada kapatan Trabzonspor, Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turu oynayarak katılacak. Temsilcimizin rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimine seri başı olarak katılacak olan bordo-mavililer, 1. ön eleme turunu geçen takımlardan birisi ile eşleşecek. Peki, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor'un rakibi kim oldu? İşte soruların yanıtları.

1 / 6 UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor.

2 / 6 Kura çekimine seri başı olarak katılacak olan bordo-mavililer, 1. ön eleme turunu geçen takımlardan birisi ile eşleşecek.

3 / 6 2. ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.



4 / 6 Karadeniz ekibi de üçüncü ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki gruba kalmış olacak.



5 / 6 TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Trazonspor'un muhtemel rakipleri: Ruzemberok - Tobol galibi, Kilmarnock, Silkeborg, Vojvodina, Llapi - Wisla Krakow galibi.