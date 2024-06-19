UEFA Konferans Ligi 2. öne eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Başakşehir’in rakibi kim oldu?

Süper Lig’de sezonu 61 puanla 4. sırada kapatan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turu oynayarak katılacak. Temsilcimizin rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimine seri başı olarak katılacak olan bordo-mavililer, 1. ön eleme turunu geçen takımlardan birisi ile eşleşecek. Peki, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor'un rakibi kim oldu? İşte soruların yanıtları.

1 / 5 UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir’in 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor.

2 / 5 Ligi 61 puanla 4. sırada tamamlayan İstanbul ekibi Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turu oynayacak.

3 / 5 Çekilecek kuranın ardından rakip belli olacak.

4 / 5 BAŞAKŞEHİR’İN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Başakşehir'in muhtemel rakipleri: Torpedo - Tirana mağlubu, Cherno More, Isloch - La Fiorita galibi, Sumqayit, Ruzemberok - Tobol mağlubu.

