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Spor

UEFA ülke puanında korkutan tablo! Çekya farkı açtı

12:26 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:30 - 24/08/2024 Cumartesi
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Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız, haftayı galibiyetsiz kapattı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanında en yakın rakibimiz Çekya, farkı açtı. İşte detaylar...

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Avrupa'da mücadele eden Türk takımları haftayı galibiyetsiz kapattı.

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Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını kazanamaması sonrası en yakın rakibimiz Çekya farkı açtı.

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Avrupa kupalarında oynanan play-off mücadelelerinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

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Avrupa Ligi play-off turunda ise Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

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Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Başakşehir ise haftayı golsüz eşitlikle kapattı.


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NTV Spor'da yer alan habere göre bu sonuçların ardından Türkiye, puanını 35.600'e yükseltti. En yakın rakibimiz Çekya ise puanını 36.850'ye yükseltti.



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Türkiye puanını 0.3, Çekya ise 0.5 artırdı. Böylece Türkiye ile Çekya arasındaki fark 0.2 puan artarak 1.25'e yükseldi.




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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer alırken Çekya ise 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin en yakın takipçisi 31.250 puanla 11. sıradaki Norveç.

#UEFA
#Çekya
#Türkiye
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