UEFA ülke puanında kötü haber! Çekya farkı açtı

Çekya ekibi konuk ettiği Salzburg'u 3-0 mağlup etti ve organizasyona 3 puanla başladı. Sparta Prag'ın aldığı bu sonuç Çekya'nın Türkiye'yle farkı biraz daha açmasına da sebep oldu. UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle: