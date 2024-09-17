|
Spor

UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza

19:49 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Fernando Muslera'nın cezası belli oldu. Uruguaylı kaleci, Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılıları yalnız bırakacak.

1/ 4

Galatasaray - Young Boys maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA cezayı kesti.

2/ 4

Young Boys'un golü sonrası rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı gören Muslera, takımını lig aşamasında yalnız bırakacak.

3/ 4

UEFA, Fernando Muslera'ya üç maç ceza verdi.

4/ 4

Tecrübeli file bekçisi, PAOK, Elfsborg ve AZ Alkmaar maçlarında forma giyemeyecek.

#Galatasaray
#Fernando Muslera
#UEFA
25 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri...