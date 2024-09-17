UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Fernando Muslera'nın cezası belli oldu. Uruguaylı kaleci, Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılıları yalnız bırakacak.
Galatasaray - Young Boys maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA cezayı kesti.
Young Boys'un golü sonrası rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı gören Muslera, takımını lig aşamasında yalnız bırakacak.
UEFA, Fernando Muslera'ya üç maç ceza verdi.
Tecrübeli file bekçisi, PAOK, Elfsborg ve AZ Alkmaar maçlarında forma giyemeyecek.