UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Fernando Muslera'nın cezası belli oldu. Uruguaylı kaleci, Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılıları yalnız bırakacak.

1 / 4 Galatasaray - Young Boys maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA cezayı kesti.

2 / 4 Young Boys'un golü sonrası rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı gören Muslera, takımını lig aşamasında yalnız bırakacak.

3 / 4 UEFA, Fernando Muslera'ya üç maç ceza verdi.