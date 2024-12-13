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Ümit Davala'dan Galatasaraylı yıldız için şok çıkış: Devre arasını bekliyor

Ümit Davala'dan Galatasaraylı yıldız için şok çıkış: Devre arasını bekliyor

10:1213/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Malmö ile 2-2 berabere kalırken mücadeleyi değerlendiren sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerinden Ümit Davala, Galatasaraylı yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ümit Davala, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçı Asist Analiz'de değerlendirdi.

Elias Jelert'e 9 milyon Euro'luk yatırım yapıldığını hatırlatan Ümit Davala, oyuncunun oynadıkça açılacağını bildirdi ve "Çok maç eksiği var ve eleştiri aldı" dedi.

Michy Batshuayi'nin performansını eleştiren Ümit Davala, "3. forvet olduğu zaten buradan belli" ifadelerini kullandı.

Ümit Davala son olarak Hakim Ziyech'e de değindi. Yıldız futbolcunun ayrılığı düşündüğünü söyleyen ünlü yorumcu şöyle konuştu:

"Ziyech oynama niyetinde değil, devre arasını bekliyor. Herkesin tanıdığı bir oyuncu. Adana Demirspor'a giden Yunus Akgün, 38 yaşındaki Mertens, formu düşen Barış Alper'i kesemiyorsun. Ne zaman oynayacaksın?"

#Ümit Davala
#Galatasaray
#Hakim Ziyech

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