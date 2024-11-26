Ümit Davala’dan Galatasaraylı yıldıza zehir zemberek sözler: ‘1 dakika oynaması bile fazla’

Galatasaray’ın eski futbolcusu ve ünlü yorumcu Ümit Davala Galatasaraylı yıldız futbolcuyu sert sözlerle eleştirdi. Galatasaray - Bodrum FK maçını değerlendiren Davala, oyuncu hakkında zehir zemberek sözlerde bulundu. İşte detaylar.
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ümit Davala, Hakim Ziyech'i topa tuttu.
Davala, Bodrum FK maçında boş kaleye kaçırdığı gol ve etkisiz görüntüsüyle dikkat çeken Faslı futbolcu için sert eleştirilerde bulundu.
Ümit Davala'nın Asist Analiz YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:
"Ziyech'e ben inanamıyorum! Herkes gol kaçırıyor, Osimhen de kaçırdı. Boş kaleye kaçıran birçok büyük futbolcu var.
Topu kaybedip geriye koşmazsan o zaman ben bunu irdelerim. Ziyech senin kafan nerede?
'O zaman golü senin kafan burada olmadığı için atamadın.' derim. Galatasaray ile işi bitirmiş bir Ziyech var.
Bence bir an önce Zaha gibi paketleyip göndermek gerekiyor. Artık çok zarar vermeye başladı.
Topu keyif yaparak kaybediyorsun. Boşu boşuna çalıma giriyorsun topu kaybediyorsun ve arkadan bakıyorsun.
Herkes senin kaybettiğin topu kazanmaya koşuyor. Sen arkadan seyrediyorsun. Okan Buruk'un o an çıkarması lazım Ziyech'i. Reaksiyon göstermesi lazım o an.
Yorulmuş olabilirsin, hafif sakatlık olabilir onu anlarım ama yeni girdin oyuna. Nefesin de var, ilk 11'e hasretsin uzun zamandır hala böyle şeyleri kovalıyorsun.
Kendini tatmin etmek için sahaya çıkıyorsun. Bu durum kabul edilmez. Ziyech'in bana göre 1 dakika bile forma giymesine gerek yok. Zaha gibi paketlemek gerekiyor."