Ümit Karan Fenerbahçeli yıldızı Barış Alper’e benzetti

Fenerbahçe Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray’ın efsane isimlerinden Ümit Karan maçı ve futbolcuları değerlendirdi. Karan, Fenerbahçeli yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.
TV100 ekranlarında maçı değerlendiren Ümit Karan, Fenerbahçe'de son haftalara damga vuran isimden övgüyle bahsetti. İşte Ümit Karan'ın açıklamaları:
"Genç bir oyuncu var ki kolay değildir, bir yerden İstanbul takımına transfer olmak.
Oynamamak ve Avrupa maçlarının listesine yazılmamak genç oyuncuya dokunur.
Psikolojik olarak biraz üzülürsün, düşersin ama çocuk formayı aldı.
O formayı kimse alamaz Oğuz'dan.
Sahanın yıldızı Oğuz. Sağ bek, sağ açık, sol ön oynadı.
Galatasaray'daki ilk Barış Alper Yılmaz dönemine benzemeye başladı.
Şu anda Fenerbahçe'yi sırtlayan en formda oyuncusu, direkt hücum yapıyor çocuk.