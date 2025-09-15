Ünlü yorumcudan çarpıcı iddia: ‘Bu maç kaybedilseydi Ali Koç…’

Trendyol Süper Lig'de sezonun 5. haftasında Fenerbahçe, evindeki ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında Fenerbahçe'ye ve teknik direktör Tedesco'ya dair çarpıcı tespitlerde bulundu.
"Tedesco'nun bir şeyleri göstermesi için zaman lazım. Her teknik adama söylediğimiz lafı Tedesco için de söylemek zorundayız. 3 günlük çalışmayla bir anda atak sürekliliği, rakip sahada oynamak falan bunlar öyle kolay işler değil. Bunları bir anda değiştiremezsin. Bunlar için süre lazım."
"İlk 20 dakikada Okay atılmadan önce Fenerbahçe yüzde 60, Trabzonspor yüzde 40 topla oynamış. Trabzonspor'un şutu yok, Fenerbahçe'nin 3 şutu var. Gol beklentisi Trabzonspor'un 0, Fenerbahçe'nin 0.12. Çok poziyonsuz bir maç olmuş."
"Fenerbahçe topla daha çok oynamış fakat üretememiş. Üretememesinin en büyük sebebi ne? Bence hocanın daha oyuncuları çok iyi tanımadığı için tercihleri. Szymanski'den sağ taraf oyuncusu olmaz. Olmaz kardeşim! Orada senin elinde Nene, İrfan Can Kahveci gibi kanatta oynayacak oyuncu varsa bence onlarla başlamalıydı ki; ben bundan sonraki maçlarda eminim öyle oynayacak."
"Archie Brown yine takımın en çok çalışan ve hücuma en çok destek veren oyuncusu. Kerem'in ilk maçı, onun da bir mazereti var, onu da kabul ediyorum. Ama bunlar değiştiği zaman daha farklı bir şey çıkabilir ortaya. Semedo yok, son derece önemli bir oyuncu. Orta sahada Alvarez yok. Bunlar bu takıma girecekler. Girdikleri zaman da farklarını hissedeceğiz."
"Fred ciddi bir düşüş içerisinde. Oynuyor mu, oynamıyor mu? Bir farkındalık yaratıyor mu, yaratmıyor mu açıkçası bütün Fenerbahçe taraftarının kafasında soru işaretidir."
"İkinci yarı son bölüm hariç tek kale oynadığın bir maçta ikinci golü atıp bitireceksin maçı. İkinci golü atacaksın, rahatlayacaksın. Son bölümde iki kere Trabzonspor geldi, orada ufacık bir hata yapsan ya da Trabzonspor'un şansı yaver gitse bir anda maç 1-1'e gelir ve her şey bozulur."
"BU DERBİDEKİ KAYIP, SEÇİMİN GİDİŞATINI BİLE ETKİLERDİ"
"En önemlisi şuydu: Fenerbahçe kazanmak zorundaydı bu maçı. Fenerbahçe bu maçı kazanarak yola devam etmeliydi. Bir hafta sonra çok ciddi bir seçim var. Seçimin gidişatını bile etkilerdi bu derbi."