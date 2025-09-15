Ünlü yorumcudan çarpıcı iddia: ‘Bu maç kaybedilseydi Ali Koç…’

"Archie Brown yine takımın en çok çalışan ve hücuma en çok destek veren oyuncusu. Kerem'in ilk maçı, onun da bir mazereti var, onu da kabul ediyorum. Ama bunlar değiştiği zaman daha farklı bir şey çıkabilir ortaya. Semedo yok, son derece önemli bir oyuncu. Orta sahada Alvarez yok. Bunlar bu takıma girecekler. Girdikleri zaman da farklarını hissedeceğiz."



