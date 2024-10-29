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Ünlü yorumcudan derbi sonrasında flaş sözler: 'Mourinho haklıymış'

Ünlü yorumcudan derbi sonrasında flaş sözler: 'Mourinho haklıymış'

Haber Merkezi
11:3029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in vermiş olduğu kararlar damga vurdu.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Mücadeleye karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in vermiş olduğu kararlar damga vurdu.

Eski futbolcu Tümer Metin, TV100'de mücadeleyi değerlendirdi.

Metin'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu akşam bir aydınlanma yaşadım. Çok uzun senelerdir futbolun içerisindeyim. Bazı eski hakem hocaları, bazı eski futbolcu kardeşlerimiz, meslektaşlarımız maçı hakem üzerinden yorumlayabilir. Ben öyle bakmam. Ben maçı izlerim. Maçtan keyif aldım mı almadım."


"Çünkü bunca sene sonra hayatımda ilk defa bir şeye şahit oldum. Hep hakemin takdir hakları derlerdi."

"Ben ömrümde bunca oynadığım ve izlediğim maçların zirvesine bu akşamı koyuyorum. Arda Kardeşler takdir haklarını ev sahibi takımdan yana yüzde 100 kullandı. Bütün takdir haklarını."

"Aldı, ortada duran oyunu resmen diğer bir tarafa verdi. Oyunu verdikten sonra zaten Rams'tan çıkman mümkün değil. Müsaade etmiyorlar sana."

"Başakşehir'in Abdullah Avcı ile şampiyonluk yolunda mustarip olduğu haftaları hatırlatırım. Beşiktaş'ın Şenol hoca ile mustarip olduğu haftaları hatırlatırım."

"Bu akşam Rams Park'taki seyirci baskısının son 2-3 haftaya girilirken başka yerlerde seyirci baskısının rakip üzerinde yaşandığı haftaları hatırlatırım."

"Ben bu akşam bir aydınlanma yaşadım. Türkiye'de kimse Galatasaray'ı Rams Park'ta yenemez. Hakeme rağmen yenemezsin."

"Sihirli ama' diye bir şey var. Biz futbol konuşalım istiyorum "ama" bu ülkede mümkün değil."

"İyi futbolcu var, kötü futbolcu var. İyi hakem var kötü hakem var. Ama ben niyetten şüphe ediyorum. Bu atamadan da şüphe ediyorum."

"Bu zamana kadar, 13 senedir hiç girmediğim yerler. Ağzımdan bu ifadeleri duyan olmamıştır."

"Galiba Mourinho haklı. Sürekli hakemi dile getirmekten, sürekli Galatasaray üzerinden güzelleme yapmaktan"

"Bırak oynansın ya Arda Kardeşler. Tebrik edersin rakibini, mağlup oldum dersin. Ligin bu boyutunda 8 puan fark kapanmayacak bir fark değil."

#Galatasaray
#Beşiktaş
#Mourinho

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