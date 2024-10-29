Ünlü yorumcudan derbi sonrasında flaş sözler: 'Mourinho haklıymış'

"Bu akşam bir aydınlanma yaşadım. Çok uzun senelerdir futbolun içerisindeyim. Bazı eski hakem hocaları, bazı eski futbolcu kardeşlerimiz, meslektaşlarımız maçı hakem üzerinden yorumlayabilir. Ben öyle bakmam. Ben maçı izlerim. Maçtan keyif aldım mı almadım."



