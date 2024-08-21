Van Bronckhorst yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile futbolculardan Milot Rashica, Lugano maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Hollandalı çalıştırıcı, takımdan iki oyuncunun transferinin yakın olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano'ya konuk olacak.
İsviçre'de oynanacak olan karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesi avantajı kapmak istiyor.
Karşılaşma öncesi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile futbolculardan Milot Rashica basın toplantısında soruları yanıtladı.
"İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak."
"İlk 11'imiz son 3 maçta hemen hemen aynıydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Yedek oyuncularımız da var. Her maçın farklı bir ortamı olur. Sentetik zemin konusunda Hollanda'dan alışkınım, iyi sentetik zemini kötü normal zemine tercih ederim. Her oyuncu bu zeminde oynayabilir, rakibimiz de normalde sentetik çimde oynamıyor. Onlar için de zor olacak."
"Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız. Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yer almıyor."
Milot Rashica ise şöyle konuştu:
"Sezona iyi başladık, hazırız ve buraya da galibiyet için geldik. Bizde çok şey değişti. Yeni oyuncularımız ve hocamız var. Ayrıca o süreden bu yana 2 kupa kazandık.
Suni çim bir dezavantaj olabilir ama buna alışmak zorundayız. Tabii ki de doğal çime göre daha farklı ama maçın başından itibaren elimizden geleni yapacağız."