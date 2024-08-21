Van Bronckhorst yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını açıkladı

Milot Rashica ise şöyle konuştu:









"Sezona iyi başladık, hazırız ve buraya da galibiyet için geldik. Bizde çok şey değişti. Yeni oyuncularımız ve hocamız var. Ayrıca o süreden bu yana 2 kupa kazandık.





Suni çim bir dezavantaj olabilir ama buna alışmak zorundayız. Tabii ki de doğal çime göre daha farklı ama maçın başından itibaren elimizden geleni yapacağız."