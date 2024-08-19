Van Bronckhorst’tan gönderin talimatı: Beşiktaş’ta 5 futbolcu ile yollar ayrılıyor!

Trendyol Süper Lig’de yaz dönemine yaptığı transferlerle damga vuran Beşiktaş’ta 5 futbolcu ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bazı futbolcuları Antalyaspor kadrosuna almadı. Hollandalı teknik direktör oyuncuların gönderilmesi için talimat verdi. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 2'nci haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta radikal kararlar görüldü.
Taraftar önünde ilk sınavını veren Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, 5 futbolcunun üstünü çizdi.
Genç oyuncular Tayyip Talha Sanuç, Demir Ege Tıknaz'ın dışında Bakhtiyar Zaynutdinov, Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka mücadelenin kadrosunda yer almadı.
Suudi Arabistan'dan Kholood ile transfer görüşmesi yapan Muleka'ya izin verildi.
Bakhtiyar ve Aboubakar'ın artık kadroda düşünülmediği tescillendi.
Tayyip Talha ve Demir Ege'nin kadro dışı kalması büyük sürpriz oldu.
Siyah-Beyazlı taraftarlar, büyük umutlarla transfer edilen Tayyip Talha ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Demir Ege Tıknaz'ın listeye eklenmemesini sosyal medyada tartışma konusu yaptı.
Ege Tıknaz kimdir, kaç yaşında?
17 Ağustos 2004'te İstanbul'da doğan Tıknaz, orta saha mevkiinde oynamaktadır.
Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Tıknaz, burada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.
2021 yılında A takıma yükselen genç oyuncu, siyah-beyazlı formayı giymeye başladı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.50 milyon euro.
Tayyip Talha Sanuç kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
7 Aralık 1999 doğumlu olan Tayyip Talha Sanuç, 1.88 boyunda ve 85 kilodadır.
Profesyonel kariyerine Kardemir Karabükspor'da başlayan Sanuç, daha sonra Adana Demirspor'a transfer oldu.
2022-2023 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Sanuç, siyah-beyazlı formayı giymeye başladı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.
Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
2 Nisan 1998 tarihinde Kazakistan'da doğan Zaynutdinov, hem hücum hem de savunma yönü kuvvetli, çok yönlü bir oyuncu olarak bilinir.
Zaynutdinov, futbol hayatına Kazakistan'da başladıktan sonra Rusya'ya transfer olarak kariyerine önemli bir adım attı.
CSKA Moskova gibi köklü bir kulüpte forma giydikten sonra 2023 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.