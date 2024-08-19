Van Bronckhorst'tan özeleştiri: 'Maça tekrardan bakacağız'

"Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı."