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Spor

Van Bronckhorst'tan özeleştiri: 'Maça tekrardan bakacağız'

00:26 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:42 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor galibiyetinin ardından soruları yanıtladı. Hollandalı teknik adamın öne çıkan açıklamalarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

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Galibiyeti getiren golleri 13 ve 23. dakikada Ciro İmmobile (2), 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakikada Muçi kaydetti.

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Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 6'ya yükselterek haftayı lider tamamladı.

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Galibiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, basın toplantısında soruları yanıtladı.

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"Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı."

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 "Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı."

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"Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak."

#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Giovanni van Bronckhorst
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