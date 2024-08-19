Van Bronckhorst'tan özeleştiri: 'Maça tekrardan bakacağız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor galibiyetinin ardından soruları yanıtladı. Hollandalı teknik adamın öne çıkan açıklamalarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 13 ve 23. dakikada Ciro İmmobile (2), 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakikada Muçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 6'ya yükselterek haftayı lider tamamladı.
Galibiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı."
"Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı."
"Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak."