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Spor

Vedat Muriqi Süper Lig'e geri dönüyor: Görüşmeler başladı

21:26 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:50 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

LaLiga ekiplerinden Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin adı transferde anılmaya devam ediyor. İspanyol basını, Süper Lig devinin Mallorca ile görüşmelere başladığını aktardı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin adı transferde anılmaya devam ediyor.


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Geçtiğimiz sezonlarda ülkemizde forma giyen Kosovalı forvet tekrardan Süper Lig'e geri dönebilir.


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İspanya basınında yer alan haberlere göre; Süper Lig devi Muriqi'yi istiyor.

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Defence Central, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki golcü ismi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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Beşiktaş, ilk etapta Vedat'ı bonservisini ödeyerek transferini bitirmek istiyor.

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Daha önce ülkemizde forma giyen Vedat Muriqi, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

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Kosovalı golcünün LaLiga'dan talipleri de bulunuyor. Sezona damga vuran Girona'nın da ilgilendiği belirtildi.

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Bu sezon Mallorca formasıyla toplamda 33 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

#Vedat Muriqi
#Beşiktaş
#Süper Lig
#Transfer
42 dakika önce
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