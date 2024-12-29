Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

09:3529/12/2024, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un takımdan ayrılacağı ifade edilirken yerine gelecek isim de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da bu sezon form grafiği düşüşe geçen Victor Nelsson'un ayrılma kararı aldığı ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Nelsson, ara transfer döneminde kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Danimarkalı stoperin satışından 10 milyon Euro gelir beklediği kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray, Victor Nelsson'un yerine savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Paris Saint Germain'de istediği süreleri bulamayan Milan Skriniar'a teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıktı.

Kiralama formülüyle bu takviyeyi düşünen Aslan, Fransız ekibi ile Slovak savunmacının maaşının paylaşımı konusunda görüşmelere başladı. 

29 yaşındaki stoper, Galatasaray'a gelmeyi çok isterken artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. 

Sanchez ve Abdülkerim'den memnun olan Okan Buruk, Skriniar hamlesiyle üçlü savunmaya kalıcı olarak geçmenin planlarını yapıyor.

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Milan Skriniar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı nasıl alınır eğitim nasıl olacak?