Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un takımdan ayrılacağı ifade edilirken yerine gelecek isim de belli oldu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da bu sezon form grafiği düşüşe geçen Victor Nelsson'un ayrılma kararı aldığı ileri sürüldü.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Nelsson, ara transfer döneminde kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirecek.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise Danimarkalı stoperin satışından 10 milyon Euro gelir beklediği kaydedildi.
Öte yandan Galatasaray, Victor Nelsson'un yerine savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Paris Saint Germain'de istediği süreleri bulamayan Milan Skriniar'a teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıktı.
Kiralama formülüyle bu takviyeyi düşünen Aslan, Fransız ekibi ile Slovak savunmacının maaşının paylaşımı konusunda görüşmelere başladı.
29 yaşındaki stoper, Galatasaray'a gelmeyi çok isterken artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Sanchez ve Abdülkerim'den memnun olan Okan Buruk, Skriniar hamlesiyle üçlü savunmaya kalıcı olarak geçmenin planlarını yapıyor.