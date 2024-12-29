Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un takımdan ayrılacağı ifade edilirken yerine gelecek isim de belli oldu. İşte ayrıntılar...

1 /8 Galatasaray'da bu sezon form grafiği düşüşe geçen Victor Nelsson'un ayrılma kararı aldığı ileri sürüldü.

2 /8 Sabah Gazetesi'nin haberine göre Nelsson, ara transfer döneminde kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

3 /8 Sarı-kırmızılı yönetimin ise Danimarkalı stoperin satışından 10 milyon Euro gelir beklediği kaydedildi.

4 /8 Öte yandan Galatasaray, Victor Nelsson'un yerine savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

5 /8 Paris Saint Germain'de istediği süreleri bulamayan Milan Skriniar'a teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıktı.

6 /8 Kiralama formülüyle bu takviyeyi düşünen Aslan, Fransız ekibi ile Slovak savunmacının maaşının paylaşımı konusunda görüşmelere başladı.

7 /8 29 yaşındaki stoper, Galatasaray'a gelmeyi çok isterken artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.