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Victor Osimhen: ‘Attığım her golden sonra…’

Victor Osimhen: ‘Attığım her golden sonra…’

10:2726/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında dün akşam evinde PAOK’u 3-1 mağlup etti. Galibiyette büyük rol oynayan golcü futbolcu Viktor Osimhen maçın ardından açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, PAOK maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın.


En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. 

Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. 

Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


Galatasaray'ın ilk golünde çalan şarkı için konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı.


Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim.


Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.


#Victor Osimhen
#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi

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