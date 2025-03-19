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Victor Osimhen bombası: Takas hamlesiyle transfer ateşi yandı!

Victor Osimhen bombası: Takas hamlesiyle transfer ateşi yandı!

11:0419/03/2025, Wednesday
G: 19/03/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, transfer piyasasında büyük bir hareketliliğe yol açtı. Avrupa’nın dev kulüpleri, Nijeryalı forveti kadrolarına katmak için takas teklifleriyle masaya oturdu. İngiliz devi golcü oyuncu için flaş bir teklif hazırlığında. İşte detaylar.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için transfer dedikoduları artmaya devam ediyor.


Manchester United, Arsenal ve Barcelona gibi dünya devlerinin radarında olan Osimhen'e İngiliz devinden flaş bir teklif hazırlığı var.


The Sun'da yer alan habere göre; Napoli'ye Osimhen için Rasmus Hojlund'u teklif eden Manchester United, bu takasla transferi bitirmek istiyor.


Napoli'nin de Hojlund'u kadrosuna katmak için istekli olduğu belirtildi.


Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda resmi maçta forma giyen golcü futbolcu, 26 gol ve 5 asist yaptı.


#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Barcelona
#Arsenal

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