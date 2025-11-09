Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen için flaş iddia! Barcelona ve Manchester City...

Victor Osimhen için flaş iddia! Barcelona ve Manchester City...

13:159/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le ilgili transfer iddiaları konuşulurken futbol yorumcusu Tümer Metin, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'le ilgili Tümer Metin, NOW Spor ekranlarında çarpıcı ifadeler kullandı.

Metin'in Nijeryalı golcüyle ilgili açıklamaları şöyle:


"'Galatasaray'da Osimhen'in ne işi var?' diyorum çünkü gerçekten olağanüstü bir futbolcu izliyoruz burada. Bize de 5 gömlek fazla, ülkeye de 5 gömlek fazla. Dünyanın her takımında gözü kapalı yaz 1. santrfor olur."

"Haaland'ın olduğu takım (Manchester City) dahil, benim nazarımda. Haaland'ın da önünde. Koy Barcelona'ya 1. santrfor. Belki biraz Mbappe önde, belki biraz. Onun dışında her yerde 1 numara."

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Tümer Metin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Bakan Tekin duyurdu