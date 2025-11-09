Victor Osimhen için flaş iddia! Barcelona ve Manchester City...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le ilgili transfer iddiaları konuşulurken futbol yorumcusu Tümer Metin, çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'le ilgili Tümer Metin, NOW Spor ekranlarında çarpıcı ifadeler kullandı.
Metin'in Nijeryalı golcüyle ilgili açıklamaları şöyle:
"'Galatasaray'da Osimhen'in ne işi var?' diyorum çünkü gerçekten olağanüstü bir futbolcu izliyoruz burada. Bize de 5 gömlek fazla, ülkeye de 5 gömlek fazla. Dünyanın her takımında gözü kapalı yaz 1. santrfor olur."
"Haaland'ın olduğu takım (Manchester City) dahil, benim nazarımda. Haaland'ın da önünde. Koy Barcelona'ya 1. santrfor. Belki biraz Mbappe önde, belki biraz. Onun dışında her yerde 1 numara."