Victor Osimhen için flaş iddia! Barcelona ve Manchester City...

"'Galatasaray'da Osimhen'in ne işi var?' diyorum çünkü gerçekten olağanüstü bir futbolcu izliyoruz burada. Bize de 5 gömlek fazla, ülkeye de 5 gömlek fazla. Dünyanın her takımında gözü kapalı yaz 1. santrfor olur."