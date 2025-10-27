Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen'den rakipleri kızdıran paylaşım: Sosyal medya o gönderiyi konuşuyor

Victor Osimhen'den rakipleri kızdıran paylaşım: Sosyal medya o gönderiyi konuşuyor

19:3627/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Bokele ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibine kırmızı kart aldırmıştı. Tartışmalı pozisyonun yankıları sürerken Nijeryalı futbolcudan paylaşım geldi.

Galatasaray'ın Süper Lig 10. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Osimhen ile Bokele arasında yaşanan pozisyonun yankıları sürüyor.

Nijeryalı forvet oyuncusu, 43. dakikada Göztepeli savunma oyuncusu Bokele ile girdiği mücadele sonucunda rakibine ikinci sarı kartı aldırarak oyun dışı kalmasına sebep olmuştu.

Tartışmalara konu olan pozisyon için maç sonu konuşan Osimhen, "Rakip taraftarlar sosyal medyada istedikleri kadar ağlayabilirler. Umurumda değil, maçı kazandık." demişti.

AÇIKLAMALARIN ARDINDAN BİR DE PAYLAŞIM YAPTI

Victor Osimhen'in bu açıklamaları rakip takım taraftarları tarafından tepki gördü. 26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım daha yaptı.

"GÖZYAŞLARINIZ BURAYA BAĞIŞLAYIN"

Osimhen gönderisinde, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın" yazılı su kovasına yer verdi. 

Victor Osimhen, bir paylaşım daha yaptı.

#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhuriyet Bayramı Tatili 2025: Yarın (28 Ekim) okullar tatil mi, ders var mı? 29 Ekim tatili kaç gün sürecek? İşte tarihler