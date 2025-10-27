Victor Osimhen'den rakipleri kızdıran paylaşım: Sosyal medya o gönderiyi konuşuyor

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Bokele ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibine kırmızı kart aldırmıştı. Tartışmalı pozisyonun yankıları sürerken Nijeryalı futbolcudan paylaşım geldi.
Galatasaray'ın Süper Lig 10. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Osimhen ile Bokele arasında yaşanan pozisyonun yankıları sürüyor.
Nijeryalı forvet oyuncusu, 43. dakikada Göztepeli savunma oyuncusu Bokele ile girdiği mücadele sonucunda rakibine ikinci sarı kartı aldırarak oyun dışı kalmasına sebep olmuştu.
Tartışmalara konu olan pozisyon için maç sonu konuşan Osimhen, "Rakip taraftarlar sosyal medyada istedikleri kadar ağlayabilirler. Umurumda değil, maçı kazandık." demişti.
AÇIKLAMALARIN ARDINDAN BİR DE PAYLAŞIM YAPTI
Victor Osimhen'in bu açıklamaları rakip takım taraftarları tarafından tepki gördü. 26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım daha yaptı.
"GÖZYAŞLARINIZ BURAYA BAĞIŞLAYIN"
Osimhen gönderisinde, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın" yazılı su kovasına yer verdi.
Victor Osimhen, bir paylaşım daha yaptı.