Vincenzo Montella isyan etti: 'Milli Takımımız zarar görüyor'

A Milli Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrasında teknik direktör Vincenzo Montella, önemli açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.
Tek golümüzü 77. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydederken Polonya'nın gollerini 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski attı
Hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım, turnuvanın ilk maçında 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle;
"Genele baktığımızda çok iyi maç oynadık. Polonya deplasmanında ev sahibinin iki katı şut çekiyorsunuz."
"Defansif anlamda endişem yok çünkü sakat oyuncularımız geri gelecekler. Böyle bir maçtan sonra endişeli olmamıza gerek yok."
"Hakemler hazırlık maçı diye hata yapmaya devam ederlerse zarar vermiş oluyorlar. 2. golde hata var."
"Ancak hazırlık maçlarında bu ilk kez olmuyor. Hakemler hata yapabilir ama bunun düzeltilmesi lazım. Sonunda bizim Milli Takımımız zarar görüyor."