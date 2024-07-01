Vincenzo Montella'dan çarpıcı Avusturya sözleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolculardan Mert Müldür, Avusturya maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.
A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Mert Müldür basın toplantısında soruları yanıtladı.
Vincenzon Montella'nın açıklamaları şöyle;
"Avusturya bana bir kulübünü hatırlatıyor. Birçok alanda çok başarılı bir takım var karşımızda."
"Kenan Yıldız çok profesyonel bir oyuncu, mentali çok güçlü ama 90 dakikada daha tutarlı olma anlamında daha iyi olabilir. Pozisyonları biraz daha iyi bitirmesi gerekiyor diye düşünüyorum."
"Yeterice iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır."
"6-1'lik maç başka bir maçtı, bu başka bir maç. Ralf Rangnick de bunu biliyor. Ne oyuncu ne de hoca olarak bu kadar farklı bir skor aldığımı hatırlamıyorum."
"Yarın kaptanımız olmadan sahaya çıkacağız, yeri doldurulamaz bir oyuncu. Ancak bu boşlukları doldurmaya hazır oyuncularımız var."
"Duygularımıza kapılmamalıyız, intikam duygusuyla hareket edemeyiz. Avusturya'nın ne yapabileceğini biliyoruz, ne yapabileceğimi de biliyoruz. Böyle düşünmeliyiz."
"Bu maç daha özel olacak benim için. Ortada bir çeyrek final bileti var ve iki takım da almak istiyor. Umarım kazanan biz oluruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, ilk maça benzeyen bir maç olmayacağını düşünüyoruz. Çok iyi hazırlandık. Viyana'dan birçok arkadaşım yarın maçta olacak."
"Zemine çıktığımız anda yaşayacağımız sevinci düşünüyoruz. Kazandığımız maçlarda taraftarlarımızın coşkusu bizi çok mutlu etti. İnşallah yarın da buna benzer bir durum yaşarız."
"Avusturya çok sağlam bir takım. Bir oyuncuyu seçmek istemem. Çok iyi oynuyorlar ve zayıflarını da güçlülüklerini de iyi biliyorlar. Ben Avusturya'da büyüdüm, orası ile belli bir ilişkim var ama Avusturya'da oynama ihtimali benim için hiçbir zaman yoktu."
"Avusturya çok sağlam bir takım. Bir oyuncuyu seçmek istemem. Çok iyi oynuyorlar ve zayıflarını da güçlülüklerini de iyi biliyorlar. Ben Avusturya'da büyüdüm, orası ile belli bir ilişkim var ama Avusturya'da oynama ihtimali benim için hiçbir zaman yoktu."