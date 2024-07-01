Vincenzo Montella'dan çarpıcı Avusturya sözleri

"Yeterice iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır."