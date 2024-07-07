Vincenzo Montella'dan öz eleştiri: 'O anları yönetemedik'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda yenilgisinin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Montella, Hollanda yenilgisinin sebebini açıkladı.
A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Millilerin tek golünü 35. dakikada Samet Akaydin atarken Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 70. dakikada De Vrij ve 76. dakikada Mert Müldür (K.K) attı.
Yenilginin ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
"Bence en iyi 5 takımdan biriyiz."
"Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık."
"Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle..."
"Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik."
"Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var."
"Futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için eylülde daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak."