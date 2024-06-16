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Spor

Vincenzo Montella’dan tepki çeken Arda Güler sözleri: ‘Anlaması gerekiyor’

11:26 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:26 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Polonya ile oynanan hazırlık maçında Arda Güler’i oyuna sonradan almış ve tepki çekmişti. Tecrübeli teknik adam EURO 2024'teki ilk maç öncesi yıldız futbolcu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

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Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'teki ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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TRT Spor'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İtalyan teknik adam, çok merak edilen bir konuya değindi.

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Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Gürcistan maçında oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.


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Arda Güler sorusunu yanıtlayan İtalyan teknik adam, şunları söyledi:


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"Arda Güler hem Fenerbahçe'de hem de Real Madrid'de genelde sağ kanatta oynadı.


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"Tek başına oynasaydı 10 numara olabilirdi ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi.


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"En önemlisi dengeyi iyi kurabilmek. Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor.

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Arzumuz var, onunla başlayabiliriz. Ancak onu sonradan da oyuna alabilirim. Şu an karar aşamasındayım."


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Montella'nın Arda Güler ile ilgili kararsız sözleri, sosyal medyada tepki çekti.


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Montella'nın salı günü Gürcistan ile oynanacak EURO 2024 F Grubu ilk maçıyla ilgili sözleri ise şu şekilde:

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"Hayaller bazen kadere de bağlıdır. Küçük adımlarla büyük hayaller kurmalısınız.


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"Uzun adımda takılıp düşebilirsiniz. Gürcistan iyi kapanıyor ve kaymaları iyi yapıyor.

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"Çok sabırlı bir şekilde sahada yapmamız gerekenleri yapmalıyız."


#Vincenzo Montella
#Türkiye
#Arda Güler
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