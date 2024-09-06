Vitor Pereira’dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: ‘Benim sayemde…’

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Ferdi Kadıoğlu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Ferdi’nin bek olma sürecini anlatan tecrübeli teknik adam aynı zaman bir itirafta bulundu. İşte detaylar.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz basınına Ferdi Kadıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.
GIVEMESPORT'a konuşan Vitor Pereira, Ferdi'yi Premier League'de görmekten mutlu olduğunu belirtirken, "Ferdi Kadıoğlu, üst düzey bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Onu Premier League'de görmek beni çok mutlu ediyor.
Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde sağ kanat oyuncusuydu ve ona meydan okumaya karar verdim.
Ona üst düzey bir bek olabileceğini, ancak sol tarafta, sağ ayağıyla içeriye girerek oynayabileceğini söyledim." dedi.
Oyuncunun bek olma sürecini aktaran Portekizli teknik adam, "Güçlü yanlarından biri de her iki tarafta da çok rahat oynayabilmesi.
Ve bu yüzden meydan okumamı kabul etti, pozisyonunu değiştirdi ve çok gelişmeye başladı.
Ve bir defans oyuncusu olarak başlamadığı için hücum DNA'sına sahip. Brighton, taktiksel olarak çok çalışkan bir oyuncu transfer etti.
Ferdi, her gün bir şeyler öğrenmek istiyor." açıklamasında bulundu.
Son olarak Brighton'a transferinin doğru bir zaman olduğunu belirten Vitor Pereira, "Ferdi ile çalışırken fark ettiğim şey, talimatları çok hızlı bir şekilde anlamasıydı.
Şimdi de modern bir bek oyuncusuna dönüştü. Bence bu yaz Brighton'a transfer olmak için doğru zamandı ve orada üst düzey bir oyuncu olabilir." ifadelerini kullandı.