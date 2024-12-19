Vitor Pereira'nın yeni adresi Premier Lig: Anlaşma 1.5 yıllık

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapan Vitor Pereira'nın yeni adresi Premier Lig oldu. Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ta görev yapan eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu.
Portekizli çalıştırıcı, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'un başına geçti.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada anlaşmanın 1.5 yıllık olduğu aktarıldı.
56 yaşındaki çalıştırıcının perşembe günü ilk kez takımın başında antrenmana çıkacağı belirtildi.
Pereira'nın kariyerinde 2 Portekiz Ligi, 1 Yunanistan Süper Ligi, 1 Yunanistan Kupası, 1 Çin Süper Ligi, 1 Çin Süper Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası bulunuyor.