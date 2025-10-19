Volkan Demirel: ‘Kendi evinde oynuyorsan Galatasaray’dan puan alırsın’

"Kompakt bir oyun, Galatasaray'ın oyununu çok bozan bir oyun. Ben bunu geçmişte çok dile getirdim. Galatasaray ne zaman uzun topa dönerse, o zaman top kayıpları fazlalaşıyor. Bunun örnekleri var. Kompakt bir oyunla, Galatasaray'dan puan alma şansın yüksek, hele kendi sahanda oynuyorsan. Teması sokarsan, kompakt oyunla birlikte, kendi evinde oynuyorsan Galatasaray'dan puan almak olabilecek bir durum bence."