Volkan Demirel: ‘Kendi evinde oynuyorsan Galatasaray’dan puan alırsın’

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir FK’yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından eski futbolcu ve teknik adam Volkan Demirel değerlendirmelerde bulundu. Demirel, sarı-kırmızılılar için çarpıcı bir iddiada bulundu.
Volkan Demirel, NOW Spor'da Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o sözler...
"Galatasaray'ın şöyle bir özelliği var; iyi oynamadığı maçı bile kazanmasını biliyor. İlk yarıda verim vermedi Başakşehir, herşey sıfır. Buna karşılık Galatasaray'ın yakaladığı nadir pozisyonlar vardı. Gol beklentisi olarak, kalecinin çıkardığı bir top var. Onun dışında bir kafa pozisyonu var. İki takım da pozisyona giremedi."
"Sane, ilk defa geldiğinden beri hem skora katkı yaptı hem de oyun içinde iyi işler yaptığını düşünüyorum."
"Galatasaray'ın geçmiş maçlara bakınca, o rakibe yığdığı, oyunu kontrol altına aldığı bir maç değildi, kötü oynadığı bir maç."
"Başakşehir, bence ligin en iyi kadrolarından birisi. Tabii ki üst tarafı saymazsak. Ama ilk yarıda çok verimsiz olan Başakşehir, ikinci yarıda oyunun gel-gite dönmesiyle Galatasaray daha çok pozisyona girmeye başladı."
"Çok net bir Galatasaray oyunu görmedik. Rotasyonlu bir kadro. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı da önemli. Ama bu kadar rotasyonlu bir kadroda Başakşehir'in biraz daha cevap verebileceğini düşündüm ama karşılık veremedi gibi geldi."
"Başakşehir'in kadro yapısı, maçın orada olması ve Galatasaray'ın rotasyonlu bir kadro çıkması nedeniyle, "Galatasaray sorun yaşar mı?" diye düşündüm ama Başakşehir, Galatasaray'a karşı bir varlık gösteremedi. Başakşehir, bugün biraz daha puan alma oyununu oynadı gibi geldi."
"Galatasaray, önümüzdeki iki haftada içeride oynuyor. Kocaeli'ye gidiyor. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe. 5 haftada çok farklı şeyler olabilir."
"İlkay futbolu biliyor. Hem sahadaki olgun davranışlarıyla hem de saha dışındaki röportajda demeçleriyle futbolu kafa yorduğunu, futbolu düşündüğünü hepimize hissettiriyor. Bu açık belli."
"Kompakt bir oyun, Galatasaray'ın oyununu çok bozan bir oyun. Ben bunu geçmişte çok dile getirdim. Galatasaray ne zaman uzun topa dönerse, o zaman top kayıpları fazlalaşıyor. Bunun örnekleri var. Kompakt bir oyunla, Galatasaray'dan puan alma şansın yüksek, hele kendi sahanda oynuyorsan. Teması sokarsan, kompakt oyunla birlikte, kendi evinde oynuyorsan Galatasaray'dan puan almak olabilecek bir durum bence."