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Spor

Volkan Demirel Portekiz maçındaki hatalı golü değerlendirdi

21:44 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:44 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel, Portekiz karşısında yediğimiz ikinci goldeki Samet Akaydin ile Altay Bayındır'ın yaptığı hatayı değerlendirdi. İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...

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A Milli Takımımız EURO 2024 F Grubu maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

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Milliler sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

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Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes, Samet Akaydin (K.K) ve Bernardo Silva kaydetti.

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Mücadeleye kalemizde gördüğümüz ikinci gol damga vurdu.

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Golde Samet Akaydin ile Altay Bayındır'ın anlaşamamazlığının ardından golü kalemizde gördük.

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Eski Milli oyuncu ve teknik direktör Volkan Demirel, yediğimiz ikinci golü değerlendirdi.

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"Altay çıkıp, Samet'in pas vermesine gerek kalmadan da alabilirdi. Ama saha içindeki konsantre... Bıraksa Samet, Altay çok rahat alacaktı. İletişim kopukluğu var."

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"Ama bugünkü maç oyuncu üzerinden değil, tüm oyuncular etkisiz kaldı. Takım olarak iyi değildik. Tüm takım olarak kötü bir durum vardı."

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"Bir kişiye burada hata yaptı dememek lazım, bugün komple bir hata vardı."

#Türkiye
#Portekiz
#EURO 2024
#Volkan Demirel
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