Volkan Demirel Portekiz maçındaki hatalı golü değerlendirdi

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel, Portekiz karşısında yediğimiz ikinci goldeki Samet Akaydin ile Altay Bayındır'ın yaptığı hatayı değerlendirdi. İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...
A Milli Takımımız EURO 2024 F Grubu maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.
Milliler sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes, Samet Akaydin (K.K) ve Bernardo Silva kaydetti.
Mücadeleye kalemizde gördüğümüz ikinci gol damga vurdu.
Golde Samet Akaydin ile Altay Bayındır'ın anlaşamamazlığının ardından golü kalemizde gördük.
Eski Milli oyuncu ve teknik direktör Volkan Demirel, yediğimiz ikinci golü değerlendirdi.
"Altay çıkıp, Samet'in pas vermesine gerek kalmadan da alabilirdi. Ama saha içindeki konsantre... Bıraksa Samet, Altay çok rahat alacaktı. İletişim kopukluğu var."
"Ama bugünkü maç oyuncu üzerinden değil, tüm oyuncular etkisiz kaldı. Takım olarak iyi değildik. Tüm takım olarak kötü bir durum vardı."
"Bir kişiye burada hata yaptı dememek lazım, bugün komple bir hata vardı."