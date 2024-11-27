Volkan Demirel'den Okan Buruk'a gönderme 'İyi oyunumuz rahatsız etti'

"Diğer takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü fazla umursamıyorum, herkesin yorumu kendinedir, saygı duyuyorum. Samsunspor maçına daha uzun süre var, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu karşılaşmada da iyi oyun ve iyi mücadele göreceksiniz. Zamanla iyi mücadelemizin skorlara da yansıdığı, herkesin mutlu olduğu bir Bodrum FK olacak" diye konuştu.