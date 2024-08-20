Wilfried Zaha vergiyi aşamıyor

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen ve Premier Lig ekipleriyle görüşen tecrübeli futbolcu, vergi problemini bir türlü aşamadı. İngiltere'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'da elde ettiği kazançlardan bile vergi istenirken, 6 milyon euroluk fatura transferi zora soktu.
Galatasaray'ın Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giymeyen ve İngiltere'de dönmeyi planlayan yıldız oyuncusu Wilfried Zaha'nın önündeki en büyük engel vergi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, "Senin burada olman bizi rahatsız etmez. İstersen Konya'ya gidelim" önerisine rağmen takımını yalnız bırakan Fildişi Sahilli futbolcu, henüz bir takımla anlaşma da sağlayamadı.
Zaha'nın önündeki en büyük engelin İngiltere'deki vergi sistemi olduğu öğrenildi.
Galatasaray ilk aşamada Zaha'nın maaşını ödemeyi ve karşılığında da 9 milyon euroluk bonservis geliri elde etmeyi planlıyordu. Ancak yıldız futbolcu, İngiltere'ye dönerse geçtiğimiz sezon kazandığı maaşın vergisini de ödemek zorunda kalacak.
Fildişi Sahilli futbolcuya yaklaşık 6 milyon euroluk bir fatura çıkarken, ne Zaha ne transfer etmek isteyen kulüpler ne de Galatasaray bu rakamı ödemeye yanaşmıyor.
Zaha ile ilk olarak eski takımı Crystal Palace ardından ise Leicester City ciddi olarak ilgilendi. Ancak çıkan bu vergi problemi sonrası iki kulüp de geri atmak zorunda kaldı.
İki kulübün yöneticileri, çıkması beklenen 6 milyon euroluk vergiyi Galatasaray'ın ödemesini istedi. Sarı-kırmızılı kulüp ise buna yanaşmadı. Bu sebeple Zaha'nın İngiltere'ye dönüşü vergi problemi halledilene kadar askıya alındı.
Teknik direktör Okan Buruk ise Wilfried Zaha'ya kapılarını kapatmayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, takımda kalması halinde Fildişi Sahilli futbolcudan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacak.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 42 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.