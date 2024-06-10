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Spor

Yıldız futbolcu Mourinho’nun teklifini reddetti

15:20 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:51 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine Mourinho’nun getirilmesinin ve seçimi Ali Koç’un kazanmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda takıma birçok yıldız isim katacak olan sarı-lacivertliler Mourinho’nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı 25 milyon euroluk yıldız Portekizli hocayla çalışmayı reddetti. Detaylar haberimizde.

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Genel Kurul sürecini atlatan ve teknik direktörünü de belirleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları başladı.

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Jose Mourinho'ya yıldızlar topluluğu bir kadro teslim etmek için kolları sıvayan Koç ve ekibi, Manchester United'ın 25 milyon euroluk yıldızını gündeme aldı.

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Sezonu kiralık olarak gittiği Getafe'de tamamlayan ve Kırmızı Şeytanlara geri dönen Mason Greenwood'un, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.

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İtalyan basınında yer alan habere göre; Greenwood'a Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Napoli, Barcelona, Dortmund ve çok sayıda Premier Lig kulübünün de ilgisi bulunuyor.


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Haberin detayında Mason Greenwood'un Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak bakmadığı ve tercihini başka yönde kullanmak istediği ifade edildi.


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22 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Getafe ile oynadığı 36 maçta 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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Mason Greenwood, 2018 yılında henüz 17 yaşındayken Manchester United’ın A takımına yükseldi. 

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İlk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen Greenwood, burada gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirdi.


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2019-2020 sezonunda Premier League'de de şans bulan Greenwood, ligde attığı gollerle dikkat çekti ve genç yaşında büyük bir potansiyel olduğunu kanıtladı.


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Hızı, bitiriciliği ve top sürme yetenekleri ile dikkat çeken Greenwood, aynı zamanda golcülük içgüdüsü ile de öne çıktı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Ali Koç
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