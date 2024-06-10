Yıldız futbolcu Mourinho’nun teklifini reddetti

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine Mourinho’nun getirilmesinin ve seçimi Ali Koç’un kazanmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda takıma birçok yıldız isim katacak olan sarı-lacivertliler Mourinho’nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı 25 milyon euroluk yıldız Portekizli hocayla çalışmayı reddetti. Detaylar haberimizde.
Genel Kurul sürecini atlatan ve teknik direktörünü de belirleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları başladı.
Jose Mourinho'ya yıldızlar topluluğu bir kadro teslim etmek için kolları sıvayan Koç ve ekibi, Manchester United'ın 25 milyon euroluk yıldızını gündeme aldı.
Sezonu kiralık olarak gittiği Getafe'de tamamlayan ve Kırmızı Şeytanlara geri dönen Mason Greenwood'un, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Greenwood'a Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Napoli, Barcelona, Dortmund ve çok sayıda Premier Lig kulübünün de ilgisi bulunuyor.
Haberin detayında Mason Greenwood'un Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak bakmadığı ve tercihini başka yönde kullanmak istediği ifade edildi.
22 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Getafe ile oynadığı 36 maçta 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Mason Greenwood, 2018 yılında henüz 17 yaşındayken Manchester United’ın A takımına yükseldi.
İlk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen Greenwood, burada gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirdi.
2019-2020 sezonunda Premier League'de de şans bulan Greenwood, ligde attığı gollerle dikkat çekti ve genç yaşında büyük bir potansiyel olduğunu kanıtladı.
Hızı, bitiriciliği ve top sürme yetenekleri ile dikkat çeken Greenwood, aynı zamanda golcülük içgüdüsü ile de öne çıktı.