Yıldız futbolcu Mourinho’nun teklifini reddetti

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine Mourinho’nun getirilmesinin ve seçimi Ali Koç’un kazanmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda takıma birçok yıldız isim katacak olan sarı-lacivertliler Mourinho’nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı 25 milyon euroluk yıldız Portekizli hocayla çalışmayı reddetti. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Genel Kurul sürecini atlatan ve teknik direktörünü de belirleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları başladı.

2 / 10 Jose Mourinho'ya yıldızlar topluluğu bir kadro teslim etmek için kolları sıvayan Koç ve ekibi, Manchester United'ın 25 milyon euroluk yıldızını gündeme aldı.

3 / 10 Sezonu kiralık olarak gittiği Getafe'de tamamlayan ve Kırmızı Şeytanlara geri dönen Mason Greenwood'un, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.

4 / 10 İtalyan basınında yer alan habere göre; Greenwood'a Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Napoli, Barcelona, Dortmund ve çok sayıda Premier Lig kulübünün de ilgisi bulunuyor.



5 / 10 Haberin detayında Mason Greenwood'un Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak bakmadığı ve tercihini başka yönde kullanmak istediği ifade edildi.



6 / 10 22 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Getafe ile oynadığı 36 maçta 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

7 / 10 Mason Greenwood, 2018 yılında henüz 17 yaşındayken Manchester United’ın A takımına yükseldi.

8 / 10 İlk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen Greenwood, burada gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirdi.



9 / 10 2019-2020 sezonunda Premier League'de de şans bulan Greenwood, ligde attığı gollerle dikkat çekti ve genç yaşında büyük bir potansiyel olduğunu kanıtladı.

