Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcunun, "Come to Galatasaray" çağrısını beğenmesi dikkati çekti.
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları başlarken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Bayern Münih'in yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı hareketle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Borussia Mönchengladbach'ta top koşturan Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Come to Galatasaray" yorumunu bıraktı.
Goretzka'nın da Kramer'in Galatasaray çağrısı yaptığı yorumu beğenmesi dikkati çekti.
Bayern Münih'le 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Goretzka'nın takımından ayrılabileceği konuşuluyor.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Alman ekibinin formasıyla 42 maça çıkarken, 6 gol atıp 11 asist kaydetti.
Goretzka, kariyerinde Bayern Münih'in dışında Schalke 04 ve Bochum formalarını giymişti.
Alman Milli Takımı formasıyla da 57 maça çıkan Goretzka'nın 14 golü bulunuyor.