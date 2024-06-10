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Spor

Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

17:01 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:36 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcunun, "Come to Galatasaray" çağrısını beğenmesi dikkati çekti.

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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları başlarken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Bayern Münih'in yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı hareketle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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Borussia Mönchengladbach'ta top koşturan Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Come to Galatasaray" yorumunu bıraktı.

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Goretzka'nın da Kramer'in Galatasaray çağrısı yaptığı yorumu beğenmesi dikkati çekti.

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Bayern Münih'le 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Goretzka'nın takımından ayrılabileceği konuşuluyor.

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Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Alman ekibinin formasıyla 42 maça çıkarken, 6 gol atıp 11 asist kaydetti.

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Goretzka, kariyerinde Bayern Münih'in dışında Schalke 04 ve Bochum formalarını giymişti.

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Alman Milli Takımı formasıyla da 57 maça çıkan Goretzka'nın 14 golü bulunuyor.

#Galatasaray
#Leon Goretzka
#Instagram
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