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Spor

Yıldız futbolcunun babasına bıçaklı saldırı

14:29 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:43 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

La Liga'da Barcelona forması giyen Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Nasraoui'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, babasından gelen şoke eden haberle sarsıldı.


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17 yaşındaki futbolcunun babası Mounir Nasraoui'nin, Barcelona'da bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi. 

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Birden fazla bıçak darbesi alan Nasraoui'nin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. 

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Tedavi edilen Nasraoui'nin taburcu edildiği ve evine döndüğünü bilgisi paylaşıldı.

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Mounir Nasraoui'ye bıçaklı saldırı olaylıyla ilgili üç kişinin yakalandığı öğrenildi.

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Barcelona'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Yamal, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya Milli Takımı formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.

#Barcelona
#Lamine Yamal
#Mounir Nasraoui
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