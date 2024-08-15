Yıldız futbolcunun babasına bıçaklı saldırı

La Liga'da Barcelona forması giyen Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Nasraoui'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, babasından gelen şoke eden haberle sarsıldı.
17 yaşındaki futbolcunun babası Mounir Nasraoui'nin, Barcelona'da bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.
Birden fazla bıçak darbesi alan Nasraoui'nin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.
Tedavi edilen Nasraoui'nin taburcu edildiği ve evine döndüğünü bilgisi paylaşıldı.
Mounir Nasraoui'ye bıçaklı saldırı olaylıyla ilgili üç kişinin yakalandığı öğrenildi.
Barcelona'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Yamal, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya Milli Takımı formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.