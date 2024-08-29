Yıldız futbolcunun durumu şüpheli: Mourinho maç saati karar verecek

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.





Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.





Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.



