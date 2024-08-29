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Spor

Yıldız futbolcunun durumu şüpheli: Mourinho maç saati karar verecek

10:34 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:58 - 29/08/2024 Perşembe
AA

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sakatlığı geçen yıldız futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.

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Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.


Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.


Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.


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Fenerbahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak.


Sakatlığı nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen savunma oyuncusu, takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.


Son antrenmanda durumuna bakılacak oyuncuyla ilgili kararı, maç saatinde Mourinho karar verecek.


#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Alanyaspor
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