Yılın bombası! Jose Mourinho 127 milyon euroluk yıldızı istiyor

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’nun gelmesiyle birlikte yıldız transfer çalışmaları başladı. Dünyaca ünlü teknik adam dünyaca ünlü yıldızın sarı-lacivertli formayı giymesi için talimat verdi. Fenerbahçe yönetimi 127 milyon euroluk starın transferi için çalışmalara başladı. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünya yıldızının transferi için gaza bastı.
Jose Mourinho'nun imzası sonrası sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği yaşanıyor.
Jose Mourinho'nun vatandaşı Joao Felix'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye getirmek istediği iddia edildi.
Mourinho'nun bu transferin olasılığı hakkında Jorge Mendes'le görüştüğü ve Joao Felix'in transferin gerçekleşmesine Barcelona’da forma giyememesi halinde olumlu bakacağı aktarıldı.
Temmuz 2019'da Benfica'ya Felix için 127 milyon Euro ödeyen Atletico Madrid, genç yıldızı önce Chelsea'ye ardından Barcelona’ya kiraladı.
Felix’in teknik direktör Simeone ile arasının iyi olmaması sebebiyle takımdan ayrılması bekleniyor.
Sarı Lacivertliler, Atletico'yu kiralamaya ikna edebilirse, dünyaca ünlü yıldız için de Jose Mourinho ile süper menajer Jorge Mendes’in bu transferi bitirme ihtimali çok yüksek.
Mendes hem Mourinho hem de Felix’in temsilciliğini yapıyor. Fenerbahçe için bu durum avantaj olabilir.
'Süper menajer' denilen Mendes'in bu transfer için resmi girişimlere başlaması sarı-lacivertlilere ciddi anlamda destek vermesi mesajını taşıyor.
Mourinho’nun, Felix ile görüşüp sarı-lacivertlilerin projesini ve hedeflerini anlatarak vatandaşını çubuklu formayı giymeye ikna etmeye çalışacak.
Atletico Madrid’e dönmesi mümkün görünmeyen ve yeniden kiralanma ihtimali yüksek olan yıldız futbolcu için yapılacak maliyet araştırmasının ardından Fenerbahçe, şartları kendisine uygun görürse Atletico ile ilk resmi hamleyi kısa sürede yapabilir.