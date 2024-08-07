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Spor

Yok artık Napoli! Galatasaraylı yıldız için 50 milyon euro…

14:34 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:04 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Galatasaraylı yıldız için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılılarda başarılı bir sezon geçiren oyuncunun transfere sıcak baktığı iddia edildi. Galatasaray’ın ise bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Peki, Davinson Sanchez hangi takıma transfer olacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.

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Transfer döneminde 3 oyuncuyu renklerine bağlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.


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İtalya Serie A devi Napoli Galatasaray’ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez’e talip oldu.


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Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli savunmacısı Copa America'da gösterdiği muhteşem performans sonrasında İtalyan ekiplerinin transfer listesinde yer almayı başardı.


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Yönetim, futbolcularına gelen teklifleri değerlendirirken, son olarak Davinson Sanchez'in satışını masaya yatırdı.


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Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı stoperin bonservisini en az 30 milyon Euro olarak belirledi.


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Ancak İtalyan medyasından Sanchez ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.


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Takvim'in derlediği habere göre; Napoli, Davinson Sanchez için kasayı açtı ve Galatasaray'a 50 milyon Euro ödemeye hazır.


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Çizme basının iddiası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, Sarı-Kırmızılı formayla 32 maçta görev aldı. 3 gol atarken 2 de asist yaptı.


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Kolombiya Milli Takımı ile 65 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli stoper, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.


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Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.

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Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.


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2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.


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Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.


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2023 yazında Galatasaray'a 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.


#Galatasaray
#Napoli
#Davinson Sanchez
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