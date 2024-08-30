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Spor

Yönetimden flaş Barış Alper Yılmaz kararı

11:09 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 11:54 - 30/08/2024 Cuma
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Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz'la ilgili sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray ve A Milli Takım altında geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ın sürpriz bir talibi var.






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Fanatik'te yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz ile Yunan ekibi Olympiakos ilgileniyor.





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Transfer döneminin başında Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon euro'dan açan yönetimin de strateji değiştirdiği iddia edildi.




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Yönetimin gelinen nokta itibarıyla Barış Alper Yılmaz'a gelen tüm teklifleri değerlendireceği aktarıldı.



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Barış Alper Yılmaz'ın istemesi halinde ise futbolcunun transferine izin verilecek.


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24 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı.

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Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.

#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Transfer
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