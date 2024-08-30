Yönetimden flaş Barış Alper Yılmaz kararı

Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz'la ilgili sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

1 / 7 Galatasaray ve A Milli Takım altında geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ın sürpriz bir talibi var.











2 / 7 Fanatik'te yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz ile Yunan ekibi Olympiakos ilgileniyor.









3 / 7 Transfer döneminin başında Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon euro'dan açan yönetimin de strateji değiştirdiği iddia edildi.







4 / 7 Yönetimin gelinen nokta itibarıyla Barış Alper Yılmaz'a gelen tüm teklifleri değerlendireceği aktarıldı.





5 / 7 Barış Alper Yılmaz'ın istemesi halinde ise futbolcunun transferine izin verilecek.



6 / 7 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı.