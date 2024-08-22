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Spor

Young Boys - Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

10:25 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:47 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Young Boys'a 3-2 yenildi. Temsilcimiz rövanş mücadelesini haftaya sahasında oynayacak.










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UEFA Ülke puanı sıralaması, alınan günlük maçların sonuçlarına göre güncelleniyor. Sıralamada 24-25 sezonunda topladığı 89.160 puanla İngiltere bulunuyor.
















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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:


1- İNGİLTERE - 89.160









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2- İTALYA - 79.106










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3- İSPANYA - 73.989








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4- ALMANYA - 71.660






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5- FRANSA - 58.093




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6- HOLLANDA - 54.566





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7- PORTEKİZ - 49.916








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8- BELÇİKA - 43.600

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9- ÇEKYA - 36.550




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10- TÜRKİYE - 35.300

#Türkiye
#Galatasaray
#UEFA
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