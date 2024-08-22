Young Boys - Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Young Boys'a 3-2 yenildi. Temsilcimiz rövanş mücadelesini haftaya sahasında oynayacak.
UEFA Ülke puanı sıralaması, alınan günlük maçların sonuçlarına göre güncelleniyor. Sıralamada 24-25 sezonunda topladığı 89.160 puanla İngiltere bulunuyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İNGİLTERE - 89.160
2- İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4- ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 58.093
6- HOLLANDA - 54.566
7- PORTEKİZ - 49.916
8- BELÇİKA - 43.600
9- ÇEKYA - 36.550
10- TÜRKİYE - 35.300