Yüksel Yıldırım: ‘Buz gibi golümüzü iptal ettiler’

Maça çok iyi başladık güzel de bir gol bulduk. Bize göre hiç ofsayt değil, nasıl bir çizgi çizdiler? Elin küçücük bir şeyini gösteriyor. Vücut veya ayak bizim bildiğimiz ofsayt ama onlar buldu bir sebep, buz gibi golümüzü iptal ettiler.



