Yüksel Yıldırım: ‘Buz gibi golümüzü iptal ettiler’

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray’a 2-0 yenildikleri maç sonrası hakem kararlarına isyan etti. Yıldırım, Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol için sert eleştiride bulundu.
Galatasaray'a sahasında 2-0 mağlup olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın maç sonu değerlendirmeleri şöyle:
"Öncelikle üzgünüm, biz şehir olarak bugün gerçekten Galatasaray'ı yenmek için çalışmaları yaptık. Hem takım olarak hem de tribünde taraftar olarak. Çok güzel bir taraftar vardı ama biz ne yaptıysak Galatasaray'ı yenecek bir oyun sergileyemedik.
Maça çok iyi başladık güzel de bir gol bulduk. Bize göre hiç ofsayt değil, nasıl bir çizgi çizdiler? Elin küçücük bir şeyini gösteriyor. Vücut veya ayak bizim bildiğimiz ofsayt ama onlar buldu bir sebep, buz gibi golümüzü iptal ettiler.
Biz çok istedik, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Sonra Galatasaray bir karambolde gol buldu. Kalecinin yapacağı bir şey yoktu, ilk yarı öyle bitti.
İkinci yarıya biz dedik oyunu dengeleriz sonra fırsatlar yakalarız ama hemen gol yedik. Ondan sonra zaten Samsunspor'un gücü bu kadar. Sezona başlarken hiç hayal edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Yaklaşık 23 haftadır 3. sıradayız bu bir tesadüf değil.
Bizim kadromuz çok dar, 3 tane sakatımız vardı. Bunların 2'si ilk 11 oyuncusuydu. Onların yerini doldurmaya çalıştık ama olmadı. Sonuçta biz ligin sonuna kadar Avrupa hayalimizi kovalayacağız.
Bizim zaten ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne Beşiktaş rakibimiz. Bizim tek hedefimiz kim olursa olsun Avrupa'ya gitmek.
Şu anda görünen Beşiktaş, Eyüpspor'a karşı çekişeceğiz ardından Başakşehir, Göztepe var. Daha bu köprünün altından çok sular akacağını görüyoruz. Biz eğer Avrupa'ya gideceksek bizi Avrupa'ya götürecek 2 takım var Fenerbahçe ve Galatasaray. Çünkü 2'si de rakiplerimizle oynuyor.
Samsunspor bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kaybetti. Bu bizim için tehlike çanları. Biz çünkü bütün kredilerimizi bu maça kadar tüketmiştik. Bu maçta beyaz sayfa açıp, yeni bir başlangıç yapalım istedik.
Biz çok istememize rağmen, Galatasaray bizden daha çok istemiş, daha fazla çalışmış. Sonuçta Galatasaray istediği 3 puanı aldı. Onları tebrik ediyoruz. Önümüzde Alanya ve Bodrum deplasmanları var, onlara bakacağız.
Maç öncesi oyuncularımla özel görüşmeler yaptım, toplu görüşme yaptım. Herkes hazırdı, inanılmaz bir istek vardı. Dediğim gibi bugün yaratamadık istediğimiz pozisyonları. Bu da Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Ligin 1'incisini yenmek kolay değilmiş, biz çok istedik olmadı."