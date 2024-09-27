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Yüksel Yıldırım’dan flaş Fenerbahçe sözleri: ‘Sürpriz yapacağız’

Yüksel Yıldırım’dan flaş Fenerbahçe sözleri: ‘Sürpriz yapacağız’

16:1527/09/2024, الجمعة
G: 27/09/2024, الجمعة
Yeni Şafak
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Ligde 12 puanla 4. sırada yer alan Samsunspor bu hafta kritik Göztepe deplasmanında olacak. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bu maçın öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Yüksel Yıldırım, milli maç arasının takımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Antep ve Hatay galibiyetlerinden sonra Konyaspor maçını da kazanabilirdik, fakat milli maç arası hızımızı kesti" dedi.


Yıldırım, Göztepe ve Adana Demirspor maçlarına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ve milli ara öncesi iyi bir sıralamada olmayı hedeflediklerini kaydetti.


Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, milli maç arası sonrası Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Geçen sene Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık, ama bu sene çok daha güçlü bir Samsunspor var.


Fenerbahçe'ye sürpriz yapacak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.


#Yüksel Yıldırım
#Fenerbahçe
#Samsunspor

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