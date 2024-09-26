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Yunan basını Galatasaray'ın galibiyetini konuşuyor: Sağır edici bir atmosfer...

Yunan basını Galatasaray'ın galibiyetini konuşuyor: Sağır edici bir atmosfer...

13:4726/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta müsabakasında sahasında ağırladığı PAOK'u 3-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Yunan basını da mücadeleyi manşetlere taşıdı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etmesi Yunanistan basınında geniş yankı buldu. İşte NTV Spor'un derlediği habere göre atılan manşetler...









SDNA: Galatasaray'ın süperstarları PAOK'u yendi.









Sport FM: PAOK iyi bir oyun sergilemesine rağmen büyük şansları boşa harcadı ve savunma hatalarının bedelini 2 ucuz gol yiyerek ödedi.








Gazzetta: PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca euro'luk bir takım vardı.








Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a karşı ayakta kalmayı başaramadı.






Zougla: Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray maçınndan olumlu bir sonuç almayı başaramadı.





Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı.




Metrosport: PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.




Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.


Fosonline: PAOK iyi performansına rağmen Galatasaray deplasmanından olumlu sonuç almayı başaramadı.





#Galatasaray
#PAOK
#Avrupa Ligi

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