Yunan basını Galatasaray'ın galibiyetini konuşuyor: Sağır edici bir atmosfer...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta müsabakasında sahasında ağırladığı PAOK'u 3-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Yunan basını da mücadeleyi manşetlere taşıdı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etmesi Yunanistan basınında geniş yankı buldu. İşte NTV Spor'un derlediği habere göre atılan manşetler...
SDNA: Galatasaray'ın süperstarları PAOK'u yendi.
Sport FM: PAOK iyi bir oyun sergilemesine rağmen büyük şansları boşa harcadı ve savunma hatalarının bedelini 2 ucuz gol yiyerek ödedi.
Gazzetta: PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca euro'luk bir takım vardı.
Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a karşı ayakta kalmayı başaramadı.
Zougla: Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray maçınndan olumlu bir sonuç almayı başaramadı.
Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı.
Metrosport: PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.
Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.
Fosonline: PAOK iyi performansına rağmen Galatasaray deplasmanından olumlu sonuç almayı başaramadı.