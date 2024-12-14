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Yunus Akgün imzayı atıyor! Maaşına dev zam

Yunus Akgün imzayı atıyor! Maaşına dev zam

13:0614/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
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Galatasaray'ın bu sezon en başarılı isimlerinden Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımla nikah tazeleyecek. Kulübün, yıldız futbolcuya ciddi bir zam yapacağı ifade edildi.

Başarılı bir sezon geçiren Yunus Akgün, Avrupa Ligi gol krallığı yarışında 5 golle Hojlund, Samu ve Varga ile zirveyi paylaşıyor.

Süper Lig'de sarı-kırmızılıların başarılı performansının mimarlarından olan milli futbolcu, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalıyor.

24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşmeyi kabul ettiği iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişinin ardından formayı alan ve performansıyla fark yaratan Yunus Akgün'ün, maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak.

Yunus Akgün'ün 12 milyon lira olan yıllık ücreti Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, 50 milyon liraya yükseltilecek.

Yeni sözleşmeyle birlikte Yunus Akgün, 2028 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

#Yunus Akgün
#Galatasaray
#Transfer

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