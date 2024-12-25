Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı Süper Lig ekibiyle 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Adana Demirspor tarafından bugün sözleşmesi feshedilen yıldız bu sezon 13 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti. Peki, Yusuf Sarı hangi takıma transfer oldu,kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /6 YUSUF SARI HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



2 /6 Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon euro maaş teklif etti ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

3 /6 YUSUF SARI BAŞAKŞEHİR İLE KAÇ YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI?

Başakşehir ve Yusuf Sarı, 3.5 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı. Başakşehir'in transfer döneminin başlamasının ardından Yusuf Sarı'nın transferini resmiyete dökmesi bekleniyor.



4 /6 SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Adana Demirspor'dan da bir hamle geldi. Akdeniz temsilcisi, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.



5 /6 Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Sarı, bu sezon Akdeniz ekibinde çıktığı 13 maçta 1 asist yaptı.

