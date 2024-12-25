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Yusuf Sarı Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı

Yusuf Sarı Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı

14:5125/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı Süper Lig ekibiyle 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Adana Demirspor tarafından bugün sözleşmesi feshedilen yıldız bu sezon 13 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti. Peki, Yusuf Sarı hangi takıma transfer oldu,kaç milyon euro? İşte detaylar.

YUSUF SARI HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?


Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon euro maaş teklif etti ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

YUSUF SARI BAŞAKŞEHİR İLE KAÇ YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI?


Başakşehir ve Yusuf Sarı, 3.5 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı. Başakşehir'in transfer döneminin başlamasının ardından Yusuf Sarı'nın transferini resmiyete dökmesi bekleniyor.


SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ


Bu gelişmelerin ardından Adana Demirspor'dan da bir hamle geldi. Akdeniz temsilcisi, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.


Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Sarı, bu sezon Akdeniz ekibinde çıktığı 13 maçta 1 asist yaptı.


Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.


#Yusuf Sarı
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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