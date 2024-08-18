Zaha sinirlerine hakim olamadı: Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması beklenen Fildişili yıldız Wilfried Zaha, bilgisayar oyunu oynarken açtığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu yayında sarı-kırmızılı taraftarlara tepki gösterdi. Açıklamalara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve Leciester City ile transfer görüşmelerinde bulunan Wilfried Zaha'nın geleceği merak konusu.
Gösterdiği performansla taraftarla bir türlü yıldızı barışamayan Fildişili yıldız Wilfried Zaha, bilgisayar oyunu oynarken açtığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Zaha, yayında sarı-kırmızılı taraftarlara tepki gösterdi. İşte öne çıkan açıklamaları;
"Geldiğimden beri bana sevgi gösteren pek çok iyi Galatasaray taraftarı var. Bir de bana sevgi göstermeyen bir sürü insan var. Herkes Fener taraftarı falan diyor. Şunu iyi dinleyin."
"Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı; Sadece Gala taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı ve döndüm, hepsi Gala taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Gala taraftarları vardı."
"Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyeceksiniz ki 'oh evet, seni seviyoruz"
"Yani benim tek yapmaya çalıştığım takım için oynamak. İnsanlar meşale atıyor. Evet, ama bunun bahane uydurmak olduğunu söylüyorsunuz."
"Kulübüm ve taraftar için oynuyorum. Kardeşim, hedef alınmadığını söylüyorsun ama yüzümü ıskaladı. Neyse, önemli değil. Bunlar hakkında konuşmak istemediğim olumsuz şeyler. Ben burada sadece futbol oynamaya çalışıyorum."