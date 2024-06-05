Zaniolo için önerecekleri rakam belli oldu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceği netleşiyor. Yeni sezonda sarı-kırmızılılarda kalması beklenmeyen İtalyan yıldıza Villarreal talip oldu. İspanyolların önerdiği rakam da ortaya çıktı.
Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Zaman zaman verdiği röportajlarda İtalya'ya dönmek istediğini dile getiren yıldız futbolcuya İspanyol ekibi Villarreal talip oldu.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalya'nın EURO 2024 kadrosundan çıkartılan Zaniolo, Aston Villa ile başarılı bir sezon geçiremedi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Villarreal, Zaniolo için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi getirecek.
İspanyol temsilcisinin teklifinin 15 milyon Euro olacağı ifade edildi.
Nicolo Zaniolo kimdir?
2 Temmuz 1999'da İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter, Roma, Galatasaray ve Aston Villa takımlarında forma giydi.
İtalya Milli Takımı'nda da görev alan Zaniolo, 19 maça çıkarken 2 gole imzasını attı.
On numara ve sağ kanatta oynayan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
İtalyan yıldızın, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.