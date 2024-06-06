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Spor

Zico'dan çarpıcı Mourinho yorumu

12:18 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:34 - 6/06/2024 Perşembe
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Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşamaya varmasının yankıları sürüyor. Konu ile ilgili görüşlerini bildiren sarı-lacivertlilerin eski çalıştırıcısı Zico, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe'nin takımın başına Jose Mourinho'yu getirmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Arthur Zico da Portekizli hocayla ilgili düşüncelerini aktardı.


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Zico'nun Sabah'a yaptığı açıklamalar şöyle:

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"Mourinho'yu dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak görüyorum. Tam bir winner (kazanan) karakter."

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"Onu çok seviyorum. Şahsen tanıştığım için de iyi biri olduğunu biliyorum. Onun başarılı olmasını ve Fenerbahçe'yi tekrar zaferlere ulaştırmasını diliyorum."

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"Mourinho ve ekibinin harika bir iş çıkaracağına inanıyorum. Futbolda çok büyük bir deneyime, tecrübeye ve bilgiye sahip. Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi tanıyor."

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"Geçmişte yaptıkları ortada. Porto ile Şampiyonlar Ligi kupası, diğer takımlarla kazandıkları..."

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"Nereye gitse o kulübün ve taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarı da başarı geldiği sürece her kim olursa olsun o kişiyi kucaklar. Jose, çok başarılı olacak ve Türkiye'de tarihe geçecek."


#Zico
#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
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