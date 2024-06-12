Zirvede ne İspanya ne Fransa var! İşte EURO 2024’e katılacak takımların piyasa değerleri…

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım belli oldu. Zirvede ne Fransa ne de İspanya yer aldı. Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan takım açık ara birinci sırada yer aldı. İşte İşte EURO 2024’e katılacak takımların piyasa değerleri…
Turnuvada yer alacak takımlar ve piyasa değerleri şöyle:
24- Romanya 92.13 milyon
23- Arnavutluk 111.6 milyon
22- Slovenya 141.55 milyon
21- Slovakya 156.4 milyon
20- Gürcistan 161.05 milyon
19- Macaristan 165.45 milyon
18- Çekya 185.9 milyon
17- İskoçya 207.4 milyon
16- Polonya 210.3 milyon
15- Avusturya 237 milyon
14- İsviçre 281.5 milyon
13- Sırbistan 313.4 milyon
12- Türkiye 324.1 milyon
11- Hırvatistan 327.7 milyon
10- Ukrayna 379 milyon
9- Danimarka 415.5 milyon
8- Belçika 584.5 milyon
7- İtalya 705.5 milyon
6- Hollanda 765 milyon
5- Almanya 851 milyon
4- İspanya 965.5 milyon
3- Portekiz 1.05 milyar
2- Fransa 1.23 milyar
1- İngiltere 1.52 milyar