Zirvede ne İspanya ne Fransa var! İşte EURO 2024’e katılacak takımların piyasa değerleri…

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım belli oldu. Zirvede ne Fransa ne de İspanya yer aldı. Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan takım açık ara birinci sırada yer aldı. İşte İşte EURO 2024’e katılacak takımların piyasa değerleri…

1 / 25 Turnuvada yer alacak takımlar ve piyasa değerleri şöyle:

2 / 25 24- Romanya 92.13 milyon

3 / 25 23- Arnavutluk 111.6 milyon

4 / 25 22- Slovenya 141.55 milyon

5 / 25 21- Slovakya 156.4 milyon

6 / 25 20- Gürcistan 161.05 milyon

7 / 25 19- Macaristan 165.45 milyon

8 / 25 18- Çekya 185.9 milyon

9 / 25 17- İskoçya 207.4 milyon

10 / 25 16- Polonya 210.3 milyon

11 / 25 15- Avusturya 237 milyon

12 / 25 14- İsviçre 281.5 milyon

13 / 25 13- Sırbistan 313.4 milyon

14 / 25 12- Türkiye 324.1 milyon

15 / 25 11- Hırvatistan 327.7 milyon

16 / 25 10- Ukrayna 379 milyon

17 / 25 9- Danimarka 415.5 milyon

18 / 25 8- Belçika 584.5 milyon

19 / 25 7- İtalya 705.5 milyon

20 / 25 6- Hollanda 765 milyon

21 / 25 5- Almanya 851 milyon

22 / 25 4- İspanya 965.5 milyon

23 / 25 3- Portekiz 1.05 milyar

24 / 25 2- Fransa 1.23 milyar