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Spor

Zirvede ne İspanya ne Fransa var! İşte EURO 2024’e katılacak takımların piyasa değerleri…

15:04 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:56 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım belli oldu. Zirvede ne Fransa ne de İspanya yer aldı. Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan takım açık ara birinci sırada yer aldı. İşte İşte EURO 2024’e katılacak takımların piyasa değerleri…

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Turnuvada yer alacak takımlar ve piyasa değerleri şöyle:

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24- Romanya 92.13 milyon

3/ 25

23- Arnavutluk 111.6 milyon

4/ 25

22- Slovenya 141.55 milyon

5/ 25

21- Slovakya 156.4 milyon

6/ 25

20- Gürcistan 161.05 milyon

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19- Macaristan 165.45 milyon

8/ 25

18- Çekya 185.9 milyon

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17- İskoçya 207.4 milyon

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16- Polonya 210.3 milyon

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15- Avusturya 237 milyon

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14- İsviçre 281.5 milyon

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13- Sırbistan 313.4 milyon

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12- Türkiye 324.1 milyon

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11- Hırvatistan 327.7 milyon

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10- Ukrayna 379 milyon

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9- Danimarka 415.5 milyon

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8- Belçika 584.5 milyon

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7- İtalya 705.5 milyon

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6- Hollanda 765 milyon

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5- Almanya 851 milyon

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4- İspanya 965.5 milyon

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3- Portekiz 1.05 milyar

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2- Fransa 1.23 milyar

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1- İngiltere 1.52 milyar

#EURO 2024
#Avrupa Şampiyonası
#Türkiye
#Almanya
#Fransa
#İngiltere
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