Zirvede Türk takımı var! Avrupa Ligi'nde ihtimaller güncellendi

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatta ilk hafta müsabakaları tamamlandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray kazanırken Beşiktaş ise mağlup oldu. Bu sonuçların ardından takımların ilk 8'e girme ihtimalleri de güncellendi. Zirvede Türk takımı var. İşte ayrıntılar...

1 /7 UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından, takımların ilk 8'e kalma ihtimalleri güncellendi.

2 /7 Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırladığı maçı 3-1 kazandı ve Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

3 /7 Jose Mourinho ile Avrupa Ligi'nde başarıyı hedefleyen Fenerbahçe ise kendi evinde ağırladığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yendi.







4 /7 Ajax deplasmanı için Amsterdam'a giden Beşiktaş ise rakibine 4-0 mağlup oldu.

5 /7 Avrupa Ligi'nde ilk hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından Football Meets Data'nın yayımladığı verilere göre Beşiktaş'ın lig aşamasında ilk 8'e girme ihtimali yüzde 3, ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 30 ve elenme ihtimali yüzde 70 olarak belirlendi.

6 /7 Fenerbahçe'nin ise ilk 8'e girme ihtimali yüzde 29, ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 82 ve elenme ihtimali ise yüzde 18 olarak açıklandı.