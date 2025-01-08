Ziyech gidiyor o geliyor: Galatasaray’dan Fransız yıldız için 10 milyon euro teklif

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile kış transfer döneminde yolları ayıracak. Teknik direktör Okan Buruk bu kapsamda orta sahaya takviye istiyor. Yönetim Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Fransız yıldız için 10 milyon euroluk teklif sundu. İşte o teklifin detayları.

1 /11 Ara transfer dönemi için detaylı bir çalışma yürüten Galatasaray'da Junior Dina Ebimbe konusunda adımlarını sıklaştırdı.



2 /11 Alman basınında yer alan haberlerde; sarı-kırmızılıların sezon başından sonra ocak ayı için de Ebimbe konusunda Frankfurt ile temasa geçtiği kaydedildi.



3 /11 Aslan'ın Bundesliga kulübüne 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.



4 /11 E.Frankfurt'un ilk etapta 15 milyon euro istediği ancak 10 milyon euroya kadar inmeye sıcak baktığı dile getirildi.

5 /11 Ancak 24 yaşındaki Fransız yıldızın şu an için Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istediği kaydedildi.

6 /11 Junior Dina Ebimbe kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Junior Dina Ebimbe, tam adıyla Éric Junior Dina Ebimbe, 21 Kasım 2000 doğumlu ve 24 yaşında olan Fransız futbolcudur. Orta saha pozisyonunda, özellikle sağ orta saha olarak oynamaktadır. İşte kariyerinin önemli noktaları:



7 /11 Kulüp Kariyeri: Paris Saint-Germain (PSG): Kariyerine PSG'nin gençlik akademisinde başladı. 2018'de profesyonel sözleşme imzaladı ve 2018-19 sezonunda rezerv takımda oynadı.

8 /11 Le Havre (Kiralık): 2019-2020 sezonunda Ligue 2 ekibi Le Havre'e kiralandı ve burada profesyonel debutunu yaptı.

9 /11 Dijon (Kiralık): 2020-2021 sezonunda Ligue 1'de Dijon'a kiralandı. Dijon, bu kiralık dönemin ardından satın alma opsiyonunu kullanmak istedi, ancak PSG bunu veto etti.

10 /11 PSG'ye Dönüş: 2021-22 sezonu başında PSG'ye geri döndü ve birkaç maçta forma giyme şansı buldu.

